Progetto parco eolico sul Monte Cerchio, il comune di Cengio propone alcune osservazioni

Cengio propone alcune osservazioni riguardo al progetto del parco eolico sul Monte Cerchio, che prevede di coinvolgere il comune valbormidese con due aerogeneratori.

Queste considerazioni sono state presentate nella giornata di oggi all'interno del processo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), depositato presso il Ministero della Transizione Ecologica.

Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Dotta, le osservazioni sono state concordate con l'ufficio tecnico, dopo aver ascoltato i cittadini residenti nelle vicinanze del progetto: "Mirano a evidenziare ulteriormente gli aspetti ambientali, in particolare riguardo al rumore, alla biodiversità e alla salute pubblica", commenta il primo cittadino.

In particolare, il comune ha richiesto di valutare attentamente il riposizionamento degli aerogeneratori al fine di garantire un livello elevato di qualità della vita per i residenti: "Questa richiesta è in linea con l'impegno dell'amministrazione nel tutelare il benessere e l'ambiente della comunità locale", conclude il sindaco Dotta.

I restanti cinque aerogeneratori sono previsti sui territori comunali di Cairo Montenotte e Saliceto.