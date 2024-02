Diocesi Savona-Noli: a San Valentino in Cattedrale un "Messaggio d'amore per lei"

Da alcuni anni il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina promuove iniziative sempre diverse per celebrare san Valentino di Terni, vescovo, martire nel 273 e patrono degli innamorati del quale è conservato una reliquia in una preziosa cassa del Duecento esposta nel Museo del Tesoro diocesano. Quest'anno il 14 febbraio, giorno di san Valentino o festa degli innamorati, coinciderà con il Mercoledì delle Ceneri e l'inizio del "tempo forte" della Quaresima, periodo in preparazione alla Pasqua. Pertanto l'ente museale provvederà ad un cambio di programma.

Confermata ma con date diverse, sabato 17 e domenica 18 febbraio, l'iniziativa "Museo per due", con ingresso agevolato per le coppie (1 biglietto per 2 persone), formula condivisa con i musei civici, in primis quello della Ceramica e la Pinacoteca. La novità sarà che da domenica 10 febbraio nella chiesa madre diocesana sarà possibile lasciare un "Messaggio d'amore per lei", con frasi dedicate a chi sta a fianco di uomini spesso indifferenti come fidanzata, moglie, madre, figlia, nonna, sorella, amica o collega.