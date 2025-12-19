Videf, quando il viaggio diventa un'esperienza unica

Attenzione al cliente, competenza specialistica e autentica vocazione al viaggio: sono questi i pilastri su cui si fonda l’identità di Videf, l’agenzia viaggi che dal 1977 rappresenta un punto di riferimento nel cuore di Savona.

Una squadra qualificata, capace di interpretare desideri ed esigenze, trasformandoli in esperienze personalizzate, grazie a una selezione accurata dei migliori Tour Operator internazionali. Dalla fine del 2017, l'inizio del 2018 la nuova gestione ha dato un ulteriore impulso alla crescita già in corso. Il 2025 consolida il prestigio acquisito da Videf negli anni, che si afferma e si rafforza tra le realtà di punta del turismo italiano, confermando la propria leadership nel settore crocieristico.

A sancire questo successo è la rinnovata assegnazione dell’esclusivo riconoscimento “Over The Top” di Costa Crociere, premio riservato alle agenzie che eccellono per risultati, affidabilità e qualità del servizio. Il riconoscimento è stato conferito a bordo di Costa Smeralda, durante la 30ª edizione dei “Protagonisti del Mare”, la storica convention annuale di Costa Crociere che celebra le migliori agenzie di viaggi d’italia. Videf ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal 2000.

Radicata nel territorio ma con uno sguardo costantemente rivolto al mondo, Videf è una realtà storica di Savona e vanta due ulteriori sedi a Imperia aperta nel 2021 e nel 2023 Cagliari. Tre filiali unite da una medesima filosofia: consulenza su misura, cura meticolosa dei dettagli e una proposta di viaggi esclusivi, pensati per offrire esperienze autentiche e di alto livello. Affidarsi a Videf significa scegliere un partner di viaggio solido, competente e distintivo, capace di elevare ogni partenza a un’esperienza di valore.

Perché viaggiare, con Videf, non è solo partire: è vivere il mondo con stile, sicurezza e unicità. La “specializzazione” crocieristica rappresenta sì uno dei pilastri dell’agenzia, ma è solo una parte di una struttura organizzata e completa, capace di rispondere con precisione alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla qualità del servizio. L’agenzia opera con successo anche nell’organizzazione dei viaggi aziendali con assistenza continua, rapidità, efficienza e affidabilità. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dai viaggi di gruppo, organizzati in bus Gran Turismo e attraverso tour accompagnati con partenze da Savona e Provincia.

Particolarmente distintivo è il settore dei viaggi di nozze, ambito in cui Videf esprime un’elevata specializzazione. L’esperienza vissuta in prima persona, unita a una profonda attenzione ai desideri degli sposi, permette di creare viaggi unici, costruiti su misura, lontani da soluzioni standardizzate e pensati per trasformare un momento speciale in un ricordo indelebile. Ogni itinerario nasce da una selezione attenta e da una conoscenza diretta delle destinazioni.

Videf vi aspetta a Savona in via Paleocapa 18R, a Imperia in via dell’Ospedale 48 e a Cagliari in via Sonnino 215°, invitandovi anche a consultare il sito web videfviaggi.it e le pagine social Facebook e Instagram.

“Auguriamo un Buon Natale e serene feste a tutti i clienti, che ringraziamo per averci fatto raggiungere gli ottimi risultati di questi anni”