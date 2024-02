Servizio civile, nove posti nelle scuole delle Figlie di Nostra Signora della Neve

Anche le Figlie di Nostra Signora della Neve aderiscono a "Family care", progetto di Servizio Civile Universale con l'obiettivo di migliorare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà socioeconomiche mediante un'attività di mutuo aiuto e creando reti sociali per l'inclusione.

I posti disponibili a Savona sono nove, tre per ciascuna sede: la scuola primaria paritaria in via Alessandro Manzoni 7 (info: scuolanevesavona@gmail.com) e le due dell'infanzia in via Dante Alighieri 3 (infanzia.prolungamento@nives.it) e via Giuseppe Saredo 24 (infanzia.fornaci@nives.it).

Il progetto è promosso dalle ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani nell'ambito del programma "Level Up", si svolgerà in 25 ore settimanali per 5 giorni a settimana per 12 mesi, è compatibile con la frequentazione di percorsi di studio o impegni lavorativi non superiori alle 15 ore settimanali e prevede una retribuzione di 507,30 € al mese e la certificazione delle competenze acquisite. Novità di quest'anno è la riservazione del 15% dei posti nei concorsi pubblici non dirigenziali per l'assunzione di volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale.

Gli interessati fra i 18 e i 28 anni (e 364 giorni) possono presentare la domanda sul sito web acli.it/servizio-civile fino alle ore 14 del 15 febbraio. Per maggiori informazioni si può scrivere via e-mail a serviziocivile@acli.it o consultare la scheda del progetto all'indirizzo acli.it/wp-content/uploads/PDF/SERVIZIO-CIVILE/2024/italia/Family-care.pdf.