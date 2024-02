Savona, campo nomadi, con un'interpellanza Arecco chiede garanzie sulla sicurezza

Con un'interpellanza sul campo nomadi il consigliere comunale Massimo Arecco (Fratelli d’Italia). Arecco chiede all'amministrazione informazioni, con una risposta scritta, sull'area per ciò che riguarda le norme antincendio e, se questa garanzia non ci fosse, che cosa intende fare l’amministrazione comunale a riguardo.

Arecco chiede anche che venga chiarito lo stato degli scarichi fognari del superamento delle barriere architettoniche, gli allacci dell’acqua e il pagamento delle utenze. Chiede inoltre chiarimenti su una denuncia contro ignoti presentata da Ata ai Carabinieri in relazione all'uso c dell'acqua legata al contatore di via Fontanassa intestato ad Ata e se la decisione di fare la denuncia sia stata concordata con l'amministrazione. per consumi che Ata non paga dal 2016.

La denuncia è scattata dopo l'ultimo sollecito da parte del gestore. Il precedente amministratore di Ata Tapparini aveva chiesto la chiusura di quel contratto che avrebbe dovuto essere preceduta da un sopralluogo con il gestore ma mai avvenuto.