Sp 28 bis, troppi incidenti tra Case Lidora e Marghero: il sindaco di Cosseria propone la realizzazione di un nuovo tracciato a valle

"Il tratto di strada provinciale della SP 28 bis, situato tra Case Lidora e Marghero, è pericoloso", afferma il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro, attraverso una email inviata al Prefetto di Savona, Carlo De Rogatis, e alla provincia di Savona, rappresentata dal presidente Pierangelo Olivieri e dalla consigliera con delega alla Viabilità Sara Brizzo, nonché ai primi cittadini di Millesimo e Carcare, Aldo Picalli e Rodolfo Mirri.

Molinaro ha menzionato l'alto numero di incidenti automobilistici verificatisi al chilometro 24, attribuendo la responsabilità a una serie di chicane in sequenza lungo quel tratto di strada: "Questi elementi strutturali sono stati identificati come causa principale della perdita di aderenza dei veicoli e, di conseguenza, degli incidenti stradali".

"Attualmente, il limite di velocità in questo tratto è di 50 km/h, ma è stato temporaneamente ridotto a 30 km/h in direzione di Carcare a seguito degli ultimi incidenti, che hanno danneggiato il guardrail e causato danni al fondo stradale, rendendo l'aderenza sensibilmente ridotta anche in presenza di pioggia".

L'ultimo incidente, che ha coinvolto un'insegnante della scuola primaria di Cosseria proveniente da Albisola, si è verificato questa mattina: "Nonostante procedesse a una velocità moderata, ha perso il controllo del veicolo e ha urtato leggermente un'altra vettura prima di finire contro un ostacolo al di fuori della carreggiata", commenta Molinaro.

"Negli ultimi 12 mesi si sono verificati circa una decina di incidenti, alcuni dei quali non sono stati segnalati alle autorità perché le auto incidentate sono riuscite a ripartire autonomamente".

Molinaro teme che possa verificarsi un incidente con conseguenze tragiche, considerando che la strada è molto frequentata, con circa 6mila entrate giornaliere registrate a Millesimo grazie al sistema di varchi elettronici.

Il sindaco ritiene che non vi sia alcuna utilità nel mantenere questa serie di curve e propone la realizzazione di un nuovo tracciato a valle, considerando che in quella zona non ci sono abitazioni: "Sebbene riconosca che la dismissione del tratto possa comportare costi elevati, ne beneficerebbero sia gli utenti in termini di sicurezza stradale, sia la provincia in termini di risparmi finanziari, evitando la costante sostituzione delle barriere e della segnaletica danneggiata dai veicoli che escono di strada".

Nella email, il primo cittadino di Cosseria chiede incontro per poter illustrare meglio la situazione, sottolineando l'importanza di un intervento immediato per migliorare la sicurezza stradale in quel tratto di strada.