Il Comune di Loano aderisce a “M’illumino di Meno” e spegne le luci di Palazzo Doria il 16 febbraio

Il 16 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, il Comune di Loano aderirà all'iniziativa "M'illumino di meno".

Quest'anno l'amministrazione comunale ha scelto di aderire alla Giornata spegnendo le luci che illuminano la facciata del Palazzo Doria la sera del 16 febbraio. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all'iniziativa spegnendo simbolicamente le luci di casa per qualche minuto alle 20 della stessa serata. La prima edizione risale al 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Da allora “M'illumino di Meno” ha continuato a coinvolgere in una festa dell'ambiente chi aveva voglia di interrogarsi e cambiare.

"In vent’anni, velocemente, molto è cambiato – spiega il Comune di Loano in una nota - la difesa dell’ambiente è entrata nella Costituzione della Repubblica, l’Unione Europea si è data precisi obiettivi di riconversione energetica, gli scienziati dell’IPCC hanno vinto il Nobel per la Pace per la loro azione di ricerca e comunicazione sullo stato del pianeta, centinaia di migliaia di cittadini italiani hanno installato un pannello fotovoltaico sul tetto di casa e tantissimi aspettano di poter costituire una Comunità Energetica Rinnovabile. La campagna di Rai Radio2 è diventata, con voto unanime del Parlamento, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. In virtù di questo riconoscimento istituzionale, la diretta radiofonica di Caterpillar del 16 febbraio 2023 è andata in onda dal Palazzo del Quirinale, sede del presidente della Repubblica italiana.

Ma la crisi accelera più velocemente della consapevolezza ambientale. Ne vediamo gli effetti. Quindi la società civile deve chiedere ai decisori di avere più coraggio, di gestire il cambiamento, di fare velocemente. Così, nella ventesima edizione, “M’illumino di Meno” invita scuole, aziende, università, comuni, cittadini e comunità a invertire la rotta iniziando nel proprio quotidiano, innovando, coinvolgendo, inventando con creatività e ottimismo.

Perché la transizione ecologica ci salverà come specie e avrà, lo sta già avendo, un impatto positivo nel quotidiano di tutti. La transizione energetica va intrapresa collettivamente. Perché aria, oceani, montagne, foreste non hanno confini e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale.

“M’illumino di Meno” edizione 2024 guarda lontano e spegne i confini. Invitando tutti e tutte a cercare alleanze internazionali nella propria adesione, tramite i gemellaggi per i comuni, i progetti internazionali per le scuole, le università e la ricerca, le sedi all’estero per le aziende. E coinvolgendo parenti e amici expat e invitando ad aderire a “M'illumino di Meno” persone e comunità straniere".