Tubature rotte a Finalborgo, abitazioni senza acqua corrente: in azione le autobotti della Protezione Civile

Ci vorrà ancora qualche ora per tornare alla normalità in molte abitazioni di Finale Ligure, nell'area compresa tra Borgo nella zona tra via Arnaldi e via Dante e Perti, colpite da una mancanza di acqua potabile dalle 21 circa di ieri sera (10 febbraio, ndr). A causarla un guasto alle tubature che transitano in alveo nel Pora, individuato dagli operai del Consorzio di Depurazione Acque Savonesi non senza qualche difficoltà a causa del livello del torrente innalzatosi con le contemporanee piogge degli scorsi giorni. "Le maestranze sono al lavoro dalla serata di ieri per risolvere quanto prima il problema - spiega il vicesindaco e delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Purtroppo siamo stati informati dal Consorzio che non sarà un problema di immediata risoluzione, per questo ci siamo attivati con la nostra sezione di AIB Protezione Civile per cercare di dare una soluzione attraverso autobotti alle abitazioni coinvolte da questo disagio". Un mezzo sarà quindi operativo tra via Dante e via Arnaldi per sopperire all'assenza di acqua in quella zona, mentre un secondo sarà posizionato all'altezza di Porta Testa e servirà l'area verso la zona industriale di Perti.

Un appello arriva invece da Grande Liguria Finale, con una nota: "Non vogliamo entrare nel merito del problema in quanto sono questioni tecniche che non conosciamo né abbiamo le capacità professionali per valutarle - scrivono - Ma ci viene da pensare che questo possa essere un campanello di allarme che non deve essere non tenuto nella debita considerazione: quando si apre il rubinetto ed esce acqua e tutto è normale, non si capisce che situazione complessa c'è a monte perché tutto funzioni; è quando si rimane senza acqua che si ci deve porre delle domande. Da quanto tempo non si fa investimenti sulla rete idrica finalese? Ora abbiamo un consorzio che gestisce l'acquedotto, per cui la prima cosa che dovrebbe fare un amministrazione è monitorare la situazione".