Meteo settimana, bel tempo quasi primaverile

Piogge abbondanti hanno interessato gran parte delle nostre regioni nel weekend, con valori localmente oltre i 200 mm su Liguria e alessandrino. Tanta neve anche sulle Alpi settentrionali ma a quote più tipiche dell'autunno che dell'inverno.

Una nuova fase di stabilità inizia da oggi grazie al rialzo della pressione, e dalle ultime proiezioni sembra che possa durare a lungo. Intanto ci apprestiamo a vivere in questa settimana giorni primaverili.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 12 a giovedì 15 febbraio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con possibili nebbie notturne e al mattino su pianure più orientali nella seconda parte della settimana.

Temperature massime generalmente comprese tra 12 e 15°C, localmente potrebbero arrivare a 16/17. Minime in calo in pianura con valori compresi tra 2 e 4°C, localmente nelle zone soggette a forti inversioni e in condizioni di cielo sereno potranno scendere facilmente sotto lo 0 con locali gelate o brinate. Sulle coste avremo valori tra i 7 e 10°C in aumento da domani.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, qualche raffica di Foehn stanotte sulle Alpi settentrionali, e di tramontana su genovese e savonese domani mattina.

Tendenza successiva.

Fine settimana che potrebbe essere più dinamico, ma al momento previsto senza precipitazioni importanti.

