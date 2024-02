Concerto di chitarra classica al teatro Santa Rosa di Carcare: si esibirà Riccardo Pampararo

Giovedì 15 febbraio alle 20.45 nel Teatro Santa Rosa di Carcare, per il quarto incontro del XXXIX ciclo di lezioni-conversazioni, si esibirà il maestro Riccardo Pampararo in un concerto di chitarra classica organizzato dal centro culturale di educazione permanente S.G. Calasanzio.

“Il maestro Pampararo, per la prima volta al Centro Culturale, ha aderito al nostro invito per presentare brani del repertorio classico da lui stesso rivisitati – spiegano dal centro culturale -. Conoscendo la lunga storia dei suoi successi musicali, siamo grati per la sua partecipazione alla nostra attività culturale”.