Gancia (Lega): 'BCE non perda tempo e proceda a taglio tassi d’interesse per sostenere imprese e cittadini'

"Dopo il Governatore di Bankitalia, Panetta, anche il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Patuelli, ha auspicato un intervento della BCE sui tassi d’interesse per ‘innescare una nuova fiducia che favorisca gli investimenti e freni la recessione’.

Un intervento che, sia Panetta che Patuelli, hanno auspicato sia rapido. Per questo è auspicabile che la BCE entro l’estate proceda ad un taglio dei tassi d’interesse per sostenere cittadini e imprese".

Cosi commenta l'onorevole Gianna Gancia, europarlamentare della Lega, che aggiunge: "Proprio per questa ragione nelle scorse settimane ho depositato un’interrogazione rivolta alla Commissione UE per sapere quali azioni intenda adottare per sostenere gli sforzi della BCE per promuovere la ripresa economica, in un contesto di inflazione variabile, e in che modo intenda affrontare le sfide e le opportunità derivanti dall'attuale situazione economica dell'eurozona, in particolare per quanto concerne il controllo dell'inflazione, le politiche dei tassi d'interesse e la stabilità finanziaria complessiva".