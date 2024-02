Soccorsi in azione in mattinata, poco dopo le 11, a Toirano per un incidente sul lavoro: un uomo di circa 40 anni è caduto da un'altezza intorno ai tre metri mentre si trovava in un edificio in via delle Rocche.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Loano e l'automedica del 118. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.