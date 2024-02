Gli ottici-optometristi di Confcommercio Savona eleggono il nuovo direttivo

In occasione della propria Assemblea convocata il giorno 13 febbraio nella sede di Confcommercio Savona, la categoria degli ottici-optometristi ha recentemente eletto il nuovo direttivo e il nuovo vertice.

Matteo Benzi è stato riconfermato presidente del sindacato, con Cristina Nicora e Carlo Caviglia come vicepresidenti. Enrico Nazari è stato confermato come tesoriere. Il nuovo direttivo è composto da Maurizio Lissandrello, Wilma Rocchetti, Franco Rocchetti e Laura Traldi.

"Proseguiremo nel percorso intrapreso, finalizzato a supportare gli associati in un periodo di particolare difficoltà, dove le catene distributive e le vendite on-line crescono in modo esponenziale, i nostri punti di forza, non dobbiamo dimenticarci rimangono la qualità, la professionalità ed il servizio personalizzato e su misura che offriamo ad ogni cliente, nel nuovo anno alcuni temi importanti come la formazione e l’aggiornamento professionale", commenta il presidente Benzi.