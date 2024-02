Savona, sopralluogo della minoranza in piazza Diaz. Corsa per completare parte dei lavori per il 23 febbraio (FOTO)

“Abbiamo messo pressione alla ditta e prevediamo di avere la parte della piazza finita per il 23 in modo che il 24 febbraio ci sia l'accesso libero al Teatro per l'evento di commemorazione di Renata Scotto”. Così ha spiegato l'assessore Nello Parodi nel sopralluogo di oggi, 15 febbraio, in piazza Diaz dove c'erano i consiglieri d'opposizione Arecco, Santi, Orsi, Meles, Schirru e quelli di maggioranza Maida, Gemelli, Lessi con l'assessore Becco al sopralluogo di questo pomeriggio sui cantieri di piazza Diaz chiesto dalla minoranza; presenti anche l'ingegnere del Comune Delfino e l'architetto Burlando di Neostudio.

La richiesta di fare una verifica dello stato dell'arte è stato sollevato dall'opposizione in seguito ai ritardi e stop del cantiere. E' emerso che, se la parte di piazza sarà probabilmente completata per il 23 febbraio la stessa cosa non sarà per la strada. Ovviamente salvo incidenti o imprevisti perché ieri è emerso è che c'è una la resina utilizzata per trattare una parte della pavimentazione non reagirebbe in modo adeguato e la ditta ha contattato il fornitore per avere chiarimenti. Per ciò che riguarda la strada lato ex Filmstudio, invece, i tempi saranno un po' più lunghi. Da parte dell'opposizione, in particolare dal consigliere Orsi è stato contestato il fatto che la piazza termini con un gradino e non arrivi al livello dell'asfalto.

"Sicuramente ci sono stati ritardi e problemi su questo cantiere - dichiara il consigliere d'opposizione Piero santi e primo firmatario della richiesta di sopralluogo - ed è un dato di fatto. Ma ormai è fatto l'unica cosa è che si possa concludere questo intervento al più presto possibile".