Savona, interruzione della luce nell'Oltreletimbro, commercianti preoccupati: "Gli allarmi saranno fuori uso"

"Stanotte mancherà la corrente e gli allarmi dei negozi non funzioneranno. Siamo preoccupati perché in questa zona ci sono stati già vari furti".

I commercianti dell'Oltreletimbro sollevano il problema della temporanea interruzione dell'energia elettrica in alcuni civici di corso Tardy e Benech, via De Amicis, via Giusti, via Fratelli Canepa, via Aleardi, via Calamaro, via Servettaz, via Alfieri e via Tasso, dalle 22 di questa sera 15 febbraio alle 6 di domani. L'interruzione in seguito a lavori che Enel dovrà fare sulla linea.

"La nostra zona in passato è stata colpita da furti nelle attività commerciali – proseguono i commercianti – e abbiamo fatto presente la cosa al Comune perché vengano prese adeguate misure da parte delle autorità competenti".

Il Comune ha assicurato i commercianti che la polizia locale effettuerà maggiori controlli e di avere allertato la Questura, ma che comunque l'interruzione dell'energia sarà solo per alcuni civici delle vie interessate.