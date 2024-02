Savona, nella sala "Stella Maris" la conferenza "Il Priamar prima della costruzione della Fortezza"

Questo pomeriggio, la Società Savonese di Storia Patria propone una conferenza interessante presentata da Jacopo Peri, dal titolo "Nuove ipotesi su come si poteva configurare il Priamàr subito prima della demolizione dell’abitato per la costruzione della Fortezza – Da una revisione critica a suggestive immagini tridimensionali". L'evento si terrà alle ore 18 nella sala "Stella Maris", situata in piazza Rebagliati a Savona, accanto alla chiesa di S. Raffaele.

Il quartiere cittadino sulle pendici del promontorio roccioso del Priamàr sparì a partire dal 2 agosto 1542, con le demolizioni progressive volute da Genova per costruire la grande Fortezza tuttora presente. Da allora il mito della “città scomparsa” aleggia su Savona, di tanto in tanto solo in parte svelato dal ritrovamento di parti di qualche antico edificio sepolto da secoli o da qualche labile testimonianza che emerge dagli archivi. Purtroppo non esistono planimetrie o vedute di questo antico quartiere della città.

Dal 1959 al 2009 diversi studiosi tentarono di proporre ricostruzioni planimetriche sempre più credibili, via via sempre più affinate in base alle parti di edifici riportati alla luce (da scavi occasionali o archeologici) o in base di deduzioni dall’analisti degli archivi medievali: nel 1959-1961 G.B. Nicolò Besio, nel 1971-1974 Carlo Varaldo, nel 1979-1982 Rinaldo Massucco e infine Angelo Nicolini dal 1987 al 2009, mentre rilievi di dettaglio delle porzioni di edifici ritrovati negli scavi archeologici furono pubblicati dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri tra il 1971 e il 2015.

Il lavoro di Jacopo (che da poco ha conseguito la laurea magistrale in Architettura) rivoluziona in parte le raffigurazioni grafiche tentate finora e non si limita ad illustrare planimetrie, ma comprende elaborati grafici tridimensionali, che consentono di vedere da più punti di vista la ricostruzione ipotetica dell’antico abitato, in modo veramente suggestivo e coinvolgente.