Record di case vuote in provincia di Savona: solo una su due è abitata stabilmente

Sono 265.880 le abitazioni censite nella provincia di Savona di queste,quelle occupate e abitate stabilmente sono 133.545 (pari al 51,2%); mentre quelle non occupate sono 132.335 per il 49,8% del totale. Sono dati record: in pratica una abitazione su 2 del territorio provinciale non è occupata.

A fotografare la situazione immobiliare del territorio sono l’Istituto nazionale di statistica, Istat, e la fondazione indipendente Openpolis con dati rielaborati da Francesco Gastaldi, docente di urbanistica all’Università Iuav di Venezia. I dati più emblematici per percentuale di case non utilizzate come residenza principale sono relativi ai principali comuni turistici per effetto delle seconde case, in gran parte figlie del boom edilizio degli anni 60 e 70 (Laigueglia, Borghetto Santo Spirito con il 79.6% di non occupato).

Ma ci sono anche alcuni comuni interni, dove il non occupato è prevalentemente formato da vecchio patrimonio rurale o case di "villeggiatura", utilizzate poche settimane all'anno, oppure patrimonio di famiglie che nel corso dei decenni si sono trasferite verso le aree costiere. In questo caso troviamo al primo posto Urbe con l'81% di case non occupate.

Il minor numero di case non occupate si registra nel polo urbano (Savona, Vado Ligure e Quiliano) con percentuali di non occupato fra il 19% e il 21% Si fa riferimento quindi al concetto di abitazione permanentemente occupata, considerata come il luogo nel quale almeno un individuo ha la propria dimora abituale (definizione Istat).