"Albenga in lingua": successo per la manifestazione del liceo "Giordano Bruno"

Giovedì 15 febbraio si è svolta la manifestazione "Albenga in lingua" che ha visto gli studenti liceali del triennio impegnati in attività linguistico-espressive e culturali nelle quattro lingue straniere oggetto di studio: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Gli alunni hanno particolarmente apprezzato le performance teatrali dei ragazzi che hanno messo in scena, sotto la guida dei docenti, "Encanto" in lingua spagnola, "Il Gatto con gli stivali" in lingua francese e tre scenette in inglese. Hanno apprezzato anche le scenografie fatte dai ragazzi e gli effetti sonori. Ogni attività è stata accompagnata da premi che i bambini hanno gradito moltissimo.