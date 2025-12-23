Un presepe storico di scuola maraglianesca arricchisce il Natale di Campochiesa

La Confraternita di San Giovanni Battista di Campochiesa arricchisce il programma delle iniziative natalizie del territorio comunale con l’esposizione di un presepe di grande valore artistico e storico.

L’opera è composta da 23 manichini in legno vestiti, databili tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, riconducibili alla scuola maraglianesca.

L’allestimento del presepe nell’oratorio, curato dai confratelli, è stato reso possibile grazie alla recente donazione della famiglia Della Valle, che ha scelto la Confraternita quale custode di queste piccole ma significative opere della bottega genovese del XVIII secolo.

Il presepe sarà visitabile presso l’Oratorio di San Giovanni Battista a Campochiesa durante gli orari delle funzioni religiose.

A margine, si segnala anche il ritorno in paese dell’artistico presepe di circa 30 metri quadrati, curato dal parroco don Angelo Chizzolini, visitabile nei giorni festivi e prefestivi nei locali adiacenti alla parrocchia.

La Confraternita propone una serie di iniziative in occasione delle Festività Natalizie. Dal 16 al 23 dicembre, tutte le sere alle ore 20.45, in parrocchia, si terrà la Novena del Santo Natale cantata.

Domenica 21 dicembre, in occasione della IV domenica d’Avvento, ci sarà la Benedizione dei Bambini Gesù. La vigilia di Natale, il 24 dicembre, alle ore 22.00, sarà celebrata la Santa Messa della Notte di Natale, al termine della quale sarà offerta cioccolata calda in piazza.

Il giorno di Natale, 25 dicembre, sono previste le Messe alle ore 08.30 e alle ore 11.00. Il 26 dicembre, festa di Santo Stefano, la Santa Messa sarà celebrata alle ore 11.00.

Per concludere l’anno, il 31 dicembre alle ore 18.00 si terrà la Santa Messa accompagnata dal canto del Te Deum di ringraziamento. Il nuovo anno inizierà il 1° gennaio 2025, solennità di Santa Madre di Dio, con la Santa Messa delle ore 11.00 seguita dal canto del Veni Creator.

Infine, il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, le Messe si svolgeranno alle ore 08.30 e alle ore 11.00.