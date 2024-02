Laboratori creativi e teatrali per bambini, Giusvalla ottiene un finanziamento dal bando panchine giganti

Il programma di beneficenza "Big Bench Community Project" ha annunciato i vincitori del bando di finanziamento destinato alle località che ospitano le grandi panchine. Tra le numerose candidature ricevute, sono stati selezionati i comuni di Giusvalla e Civitella di Romagna, situato in provincia di Forlì-Cesena.

Giusvalla si è aggiudicata un finanziamento di 700 euro grazie ad un progetto presentato dalla pro loco. La proposta, ideata da alcune mamme, prevede l'organizzazione di laboratori creativi e teatrali rivolti a bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni. La Fondazione Big Bench Community Project provvederà all'acquisto di un impianto audio da utilizzare negli eventi teatrali svolti dai bambini.

L'iniziativa si distingue per il suo valore artistico e per l'importanza di coinvolgere i giovani residenti in una realtà caratterizzata dalla dispersione geografica delle abitazioni. La mancanza di una scuola in loco e la presenza di frazioni distanti tra loro, rendono difficile la creazione di momenti di aggregazione per i bambini. Il progetto mira quindi a colmare questa lacuna offrendo loro l'opportunità di partecipare a attività culturali e artistiche.