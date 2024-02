Pestaggio con capelli tirati e un calcio in faccia ad Albissola, 22enne presenta denuncia ai carabinieri

Gli ha dato un calcio nel volto e gli ha tirato i capelli dopo averlo strattonato.



È successo sabato notte intorno alle 3.30 ad Albissola Marina in via dei Ceramisti e la vittima del pestaggio è un 22enne colpito da un buttafuori. In una zona albissolese distante però dal locale dove il giovane aveva passato la serata con gli amici.



Quest'ultimi hanno filmato la scena e l'hanno pubblicata sui social. Un video che ora è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, che hanno raccolto la denuncia.



Il giovane quella sera aveva rifiutato il trasporto in ospedale San Paolo ma la mattina successiva recatosi al nosocomio savonese gli sarebbe stata riscontrata una frattura nasale.