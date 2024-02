Elezioni 2024, il ministro Paolo Zangrillo a Finale il 15 marzo: un sostegno alla candidatura di Berlangieri?

Irrompe Forza Italia nella sfida ancora non del tutto decollata per le elezioni comunali del prossimo giugno a Finale Ligure, dove deve ancora delinearsi appieno il quadro dei contendenti. E lo fa annunciando la visita di un "asso" del partito: il 15 marzo, alle ore 18, nella cittadina della Riviera delle Palme arriverà il ministro Paolo Zangrillo.

Secondo fonti vicine al partito che fu di Silvio Berlusconi, la presenza del ministro genovese dei forzisti sarebbe anche una delle occasioni per dare sostegno alla campagna elettorale di Angelo Berlangeri, nome ormai da tempo scelto da parte dell'attuale minoranza (in particolare una forte base del gruppo uscente de "Le Persone al Centro" per la sfida alle comunali finalesi che però, al momento, non ha ancora annunciato ufficialmente la sua discesa in campo.