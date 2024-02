Carcare, "messa in piega" per una parte dei platani di piazza Caravadossi: arriva la potatura per alleggerire la chioma

Il comune di Carcare ha recentemente effettuato un'analisi dello stato dei platani situati in piazza Caravadossi, notando la loro imponente grandezza e il fatto che l'ultima potatura risalisse all'autunno 2019.

Per garantire la salute e l'aspetto estetico di queste importanti piante, l'amministrazione Mirri ha deciso di procedere con un intervento di potatura naturale di alleggerimento e spallatura, compresa la rimozione del materiale di risulta, su 12 platani posizionati ai margini della piazza in direzione di via Abba.

L'obiettivo principale di questa operazione è quello di ridurre la chioma dei platani senza comprometterne la struttura, evitando interventi drastici come la capitozzatura o tagli massicci. La potatura sarà eseguita con l'attenzione necessaria per ridurre l'ingombro delle piante, rispettando il loro portamento naturale e l'equilibrio della chioma.

I lavori sono stati affidati alla ditta S.T.A. Sistemi e Tecnologie per l’Ambiente, una società cooperativa con sede a Bagnasco specializzata in potature, che è stata verificata e ritenuta in grado di fornire le prestazioni richieste.

Il costo è stato quantificato in circa 8.400 euro, tenendo conto della possibilità di eventuali imprevisti che potrebbero insorgere durante l'espletamento del servizio. I lavori dovrebbero partire la prossima settimana.

Inoltre, nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, il comune ha pianificato anche la potatura degli alberi lungo via Garibaldi, confermando così il suo impegno per il mantenimento di un ambiente urbano curato e gradevole per tutti i cittadini.