Riscossione imposta di soggiorno, il comune di Albenga precisa: "Nessuna convenzione con i portali online che gestiscono affitti turistici"

"Informiamo che attualmente non abbiamo in essere alcuna convenzione con il portale AIRBNB, nè tantomeno con altri portali on line che gestiscono affitti turistici, per la riscossione dell’imposta di soggiorno".

La precisazione arriva dal comune di Albenga, che aggiunge: "Questo chiarimento si rende necessario a seguito della e-mail che AIRBNB ha inviato a molti gestori di appartamenti ad uso turistico. Segnaliamo, quindi, che la normativa vigente richiamata nella citata comunicazione (modifiche al D.L. 50/2017 introdotte dalla Legge 213/2023 “Finanziaria 2024”) si riferisce alla cosiddetta “cedolare secca” e non all’imposta di soggiorno".

"Invitiamo, pertanto, i gestori a non considerare tale comunicazione di AIRBNB e a continuare a provvedere alla Gestione dell’Imposta di Soggiorno con le modalità fino ad ora utilizzate", concludono dal comune di Albenga.

