Russo consegna la cittadinanza onoraria ai bambini nati a Savona da genitori stranieri (FOTO e VIDEO)

Chi girava tra le sedie, incuriosito dall'ambiente nuovo e chi, più timido, stava in braccio alla mamma guardandosi intorno. Era una sala Rossa gremita di famiglie e bambini quella dove, questa mattina, si è svolta la consegna della cittadinanza onoraria a oltre una quarantina di bimbi nati a Savona da genitori stranieri. Un gesto simbolico con il quale l'amministrazione vuole riconoscere i piccoli e le loro famiglie come parte integrante della comunità.

Lo scorso 5 febbraio il sindaco Marco Russo ha firmato la cittadinanza onoraria per Ius Soli per 69 bambini nati a Savona tra il 21 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2022 da genitori stranieri residenti in Italia, come previsto dal Regolamento e dall'ordine del giorno approvato a maggioranza nel Consiglio comunale del 29 settembre 2022.