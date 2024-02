Il Signore degli Anelli "sbarca" a Laigueglia, un pomeriggio nel mondo fantasy di Tolkien

Domenica 25 febbraio alle 17 a Laigueglia, presso il Centro Civico Semur in piazza San Matteo (vicino alla chiesa - lato levante), appassionati del Signore degli Anelli, amanti dei film, cultori della saga, lettori di Tolkien o semplici curiosi sono invitati a partecipare alla seconda tappa della serie di eventi organizzati dal comune di Laigueglia in collaborazione con l'associazione Governo Ombra di Albenga.

Questa domenica vedrà approfondimenti letterari, musicali, cinematografici e spirituali per un viaggio multimediale nell'opera e nei mondi creati dal padre del genere fantasy e nell'impatto che hanno avuto sulla cultura dei giorni nostri.

All'evento interverranno il pianista Paolo Bertolotto, che eseguirà dal vivo alcuni brani della colonna sonora (vincitrice del premio Oscar) della saga cinematografica, proponendo un "viaggio nelle musiche della Terra di Mezzo" ed una interessante guida multimediale all'ascolto; Alfredo Sgarlato, che introdurrà il tema del "canone strano" e il ruolo di Tolkien e del Signore degli Anelli all'interno della letteratura fantastica del novecento; Don Giacomo Porro, giovanissimo vicario parrocchiale della Cattedrale di San Michele di Albenga, che introdurrà gli aspetti spirituali e cristiani nell'opera di Tolkien (tema che sarà approfondito in un successivo incontro); e Alessio Sgarlato, che intratterrà su "Popoli della Terra di Mezzo", un'analisi multimediale con immagini e filmati delle varie figure protagoniste della saga del Signore degli Anelli, tra elfi, nani, orchi, hobbit ed altre creature nelle quali gli appassionati potranno immedesimarsi, esponendone le caratteristiche e i tratti salienti.

Saranno infine presentate le future iniziative, anche gastronomiche, che si terranno anche in occasione del prossimo Tolkien Reading Day, manifestazione che si tiene in contemporanea in tutto il mondo.

Sarà lasciato ampio spazio, come nel precedente incontro, a domande e curiosità del pubblico che potranno far nascere un dibattito tra gli appassionati presenti in sala. Nella biblioteca civica di Laigueglia, peraltro, sono a disposizione per il prestito e la lettura tutte le opere del celebre scrittore.

"Dopo il buon successo di pubblico del primo incontro tenutosi nel mese di dicembre, proseguirà anche nel 2024 la collaborazione con l'associazione Governo Ombra di Albenga con la realizzazione di una serie di appuntamenti dedicati sui mondi fantastici del Signore degli Anelli, opera che da sola ha venduto oltre 150 milioni di copie ed è uno dei 7 libri più venduti nella storia del mondo, circostanza che, già da sola, dimostra il grande potenziale di interesse e di attrattività che un evento di questo genere potrebbe avere anche a fini turistici, oltre che culturali - commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni ed agli eventi culturali del comune di Laigueglia - Se riscontreremo interesse e partecipazione, dopo questo primo ciclo di incontri potremmo anche pensare di organizzare una manifestazione a tema, della durata di un fine settimana".