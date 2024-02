"Passante" stradale Villapiana-mare, una nuova viabilità per Savona

Oggi, giovedì 22 febbraio, alle ore 17 presso la sala Stella Maris (Piazza Rebagliati, Savona), Giuseppe Procopio presenterà "Il 'passante' Villapiana-mare: contributo per il miglioramento della caotica viabilità cittadina di Savona".

Il presidente del "Comitato per la Viabilità di Piazza Saffi-Villapiana" illustrerà lo studio "ipotesi di nuova viabilità" per collegare Villapiana al mare, all'ospedale e ad Albisola, tramite un "passante" tra via Falletti (quota m 10,00, Villapiana) e la zona antistante il porticciolo dell'Assonautica sulla via Aurelia (quota m 8.00).

Il passante potrebbe essere realizzato mediante la costruzione di una galleria a doppio senso lunga circa 850 metri (con sede stradale larga m 12,90) con le caratteristiche di strada extraurbana secondaria di tipo CI, sulla quale è ammesso il transito di ogni tipo di veicolo (la larghezza della sede stradale permetterebbe l'allocazione di marciapiedi e piste ciclabili). Gli abitanti di Villapiana potrebbero raggiungere lo scoglio della Madonnetta e tutta la zona della Margonara in un quarto d'ora a piedi.

Gli abitanti di Villapiana e quelli di Lavagnola avrebbero indubbi vantaggi nel poter accedere (in caso di soccorso del 118) all'ospedale senza le code imposte dal traffico del centro cittadino. Per quanto riguarda il raggiungimento di Albisola e del Levante, è evidente che si tratterebbe di una notevole scorciatoia che porterebbe vantaggi all'intera città.