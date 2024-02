"Puli-Amo i sentieri", due mattinate di volontariato a Campochiesa

Il comune di Albenga in collaborazione con cittadini e associazioni organizza “Puli-Amo i sentieri” a Campochiesa. Le attività si svolgeranno sabato 24 febbraio e sabato 2 marzo, dalle ore 9 alle 12. Ritrovo in piazza della chiesa.

"Si tratta di giornate di volontariato attivo per la pulizia del territorio, in particolare l’entroterra e la sentieristica frequentata anche per le attività di outdoor. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Insieme è possibile fare molto per l’ambiente e, quindi, anche per noi stessi e il prossimo", spiegano dal comune.