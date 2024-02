Borghetto, la minoranza dopo il Consiglio comunale: "Contenti di aver stimolato l'amministrazione sulla piscina comunale"

"Il 19 febbraio si è tenuto un Consiglio comunale nel quale il nostro gruppo di minoranza ha presentato due interrogazioni". I consiglieri comunali di "Borghetto Domani", Alessio Reale e Maria Grazia Oliva, fanno il punto della situazione.

"La prima inerente alla piscina comunale dismessa dal 2017 e la seconda relativa al recupero dell'area dell'ex oleificio Roveraro. Siamo soddisfatti a metà delle risposte del sindaco Canepa. La nostra interrogazione sulla piscina comunale, che ormai da anni versa in stato di abbandono, è servita a indurre l'amministrazione almeno a individuare un tecnico per la valutazione dei costi relativi alla sua rimessa in funzione: è solo un primo passo ma siamo contenti di averlo stimolato con il nostro intervento".

"Quello che non ci ha soddisfatto, invece, è stata la risposta in merito all'Oleificio Roveraro. Di fatto, come temevamo, non c'è alcuna novità riguardo al possibile recupero dell'area, nonostante i roboanti annunci che il sindaco è solito fare in prossimità delle elezioni comunali, salvo poi ammettere - quando le elezioni sono lontane - di poterci fare ben poco. Il sindaco ha affermato di non avere la bacchetta magica: ha ragione, ma dovrebbe ricordarsene anche in campagna elettorale", concludono dal gruppo di opposizione "Borghetto Domani".