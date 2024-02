"Darwin day" a Savona, Alessandro Paolucci presenta il libro "Storia stupefacente della scienza"

Sabato 24 febbraio, alle ore 18 presso la Sala Rossa del Comune di Savona, in occasione del "Darwin day 2024" si terrà l'incontro con Alessandro Paolucci. Per l'occasione sarà presentato il libro "Storia stupefacente della scienza. Hashish, ketamina e funghi da Avicenna a Oliver Sacks" (Il Saggiatore).

Introdurrà Francesca Marzadori, evento a cura dell'UAAR e della Libreria Ubik.

Eretici, irresponsabili, visionari: gli eroi di questa “Storia stupefacente della scienza” di Alessandro Paolucci (esperto di comunicazione e ideatore dell’account @Dio, seguito da centinaia di migliaia di persone) sono scienziati che hanno cercato di andare continuamente oltre la realtà apparente, superare il muro della percezione e svelare i misteri dell’universo. E che per compiere questa incredibile impresa hanno fatto uso di sostanze allucinogene. Edison, Paracelso, Richard Feynman, Benjamin Franklin, e tanti altri: menti eccelse che forse proprio in base alle sostanze assunte e alla capacità di cedere alle loro “debolezze” sono state in grado di determinare una svolta nel progresso scientifico.