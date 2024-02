Tutto esaurito per il concerto gratuito dedicato a Renata Scotto. Non si trovano posti, scoppia la polemica

Vuoi perché Renata Scotto era un'artista savonese di fama mondiale e al concerto a lei dedicato ci saranno i migliori cantanti lirici del momento , vuoi la necessità di fare spazio all'orchestra togliendo alcune poltrone e i posti riservati ad alcuni ospiti ospiti, fatto sta che i biglietti gratuiti per il concerto dedicato alla Scotto sono andati subito esauriti, lasciando molti savonesi a bocca asciutta.

Poco dopo l'apertura della biglietteria, sia quella fisica al teatro sia quella online, per molti è stato impossibile trovare i posti al Chiabrera per la sera di domani, 24 febbraio. Chi era in fila alla biglietteria del teatro, dopo una trentina di posti assegnati avrebbe dovuto rinunciare per il tutto esaurito.

“La prenotazione dei biglietti era affidata a Opera Giocosa, che ringraziamo per la disponibilità e per l'intenso lavoro di questi giorni- spiega il sindaco marco Russo - A causa della grande risposta dei savonesi e della sollecita richiesta di biglietti c'è stata probabilmente una sovrapposizione tra le prenotazioni online e le richieste presentate personalmente in biglietteria che hanno causato qualche inconveniente di cui ci scusiamo".

"Va tenuto conto che le prime tre file della platea sono state smontate per far posto all'orchestra e che, oltre agli inviti istituzionali, abbiamo il piacere di accogliere anche una delegazione di parenti e amici di Renata Scotto che sono venuti in città proprio per il concerto”.