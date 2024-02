Furti e atti vandalici a Varazze, la minoranza: "Sindaco rammaricato ma inerme, faccia qualcosa di tangibile"

"Siamo molto preoccupati a seguito degli ennesimi furti ai danni di diversi esercenti avvenuti ieri notte. Gli ultimi di una serie che hanno interessato non solo i negozianti ma anche i cittadini". Lo affermano in una nota i consigliere del gruppo di minoranza "Varazze Domani" Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Giannantonio Cerruti.

"Il Sindaco Pierfederici, che non è in amministrazione da ieri, afferma che presto finirà la sistemazione della nuova videosorveglianza, purtroppo questa promessa viene sbandierata fin dal primo mandato di questa amministrazione ma purtroppo tutto è rimasto fermo nonostante le molte promesse e i notevoli investimenti - si legge ancora nella nota - Per questa ragione sollecitiamo il Sindaco che appare rammaricato ma inerme a fare qualcosa di tangibile. È necessario non solo rendere attiva ed efficace la rete di videosorveglianza, ma agire a tutti i livelli affinché ci sia un maggior presidio sul nostro territorio da troppo tempo abbandonato. Ricordiamo che il presidio notturno della Caserma dei Carabinieri, una volta attivo, a Varazze è al momento assente; il Sindaco deve agire sui diversi tavoli per dare rilievo alle esigenze della nostra città".