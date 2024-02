Elezioni 2024, Cavallo (FdI) traccia la rotta: "Ad Albenga appoggio con simbolo a Podio, a Finale sostegno a Berlangieri"

"Nel corso dell’ultimo coordinamento provinciale, che comprende oltre al presidente i 14 dirigenti eletti dal congresso, sono state approvate le linee guida del partito per le elezioni amministrative del prossimo giugno". Lo annuncia Claudio Cavallo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

"Vero è che le elezioni amministrative sono altra storia rispetto alle politiche ma altrettanto vero è il fatto che chi andrà a votare saranno gli stessi cittadini che ci hanno dato fiducia sino a farci arrivare ad essere il primo partito per consensi - spiega Cavallo - noi sentiamo questa responsabilità e sappiamo anche che da noi si aspettano lealtà e coerenza verso gli ideali, non possiamo tradire per una poltrona. Promuovere l’unità del centrodestra a esempio del governo regionale e nazionale. La coerenza ci impone di non prendere in considerazione assetti politici diversi con accordi a sinistra al solo fine di spartirsi il potere".