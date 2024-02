Reagiscono al controllo dei carabinieri aggredendoli: obbligo di firma per due trentenni

E' di resistenza a Pubblico Ufficiale l'accusa con la quale, nella notte di sabato scorso (24 febbraio, ndr) i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato, a Quiliano una coppia di giovani.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio e vigilanza in aree definite sensibili, hanno notato un'auto parcheggiata in maniera irregolare a bordo strada nella zona industriale quilianese, con all’interno due persone in apparente difficoltà.

Gli uomini dell'Arma hanno quindi deciso di procedere al controllo ma l’uomo, in evidente stato di agitazione e alterazione psicofisica, ha cominciato immediatamente e senza motivo, insieme alla donna che si trovava con lui sul mezzo, ad aggredire verbalmente e fisicamente i carabinieri.

A quel punto, i militari hanno tentato con serenità e professionalità di riportare la coppia alla calma ma purtroppo senza successo. Anzi, i due hanno continuato a inveire contro di loro, minacciandoli e arrivando allo scontro fisico: i carabinieri si sono quindi visti costretti a chiedere rinforzi e, con non poca fatica, sono poi riusciti a contenere i due trentenni, entrambi residenti in provincia di Savona e già noti alle Forze dell’Ordine, arrestandoli per resistenza a Pubblico Ufficiale, provvedimento successivamente convalidato dall'Autorità Giudiziaria savonese, che ha disposto per i due indagati l’obbligo di firma.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.