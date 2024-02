Stellanello, crolla parte di un'abitazione: nessun ferito, era disabitata da anni

Il maltempo sta colpendo tutta la provincia savonese, non solo a causa della neve.

Nell'entroterra ingauno, a Stellanello, le forti piogge e il vento della notte sarebbero alla base di un crollo che ha coinvolto parte di un fabbricato su due piani in stato di abbandono lungo la Sp13, in frazione Armati.

Fortunatamente l'edificio si trovava disabitato da oltre cinquant'anni, quindi nessuna persona è rimasta ferita, nemmeno all'esterno, lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla delimitazione di un’area di potenziale pericolo, in attesa degli ulteriori interventi.

"La situazione è sotto controllo - afferma il sindaco Claudio Cavallo - Il crollo ha seppellito un piccolo tratto di rete elettrica per cui domattina (27 febbraio, ndr) abbiamo coordinato un intervento con l'Enel e la ditta a cui stamattina ho fatto l’ordinanza di intervenire con somma urgenza per la messa in sicurezza".