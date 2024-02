Alassio, frana sulla provinciale 18: tratto riaperto con restringimento

Resta un restringimento della carreggiata nell’area in cui ieri si è verificato lo smottamento sulla Sp18, la strada che da Moglio porta verso la Crocetta. La circolazione è stata riaperta nel tardo pomeriggio di ieri (26 febbraio).

Il Comune di Alassio, sul proprio sito web, aveva comunicato che, a causa di uno smottamento sulla strada provinciale 18 - via Ottone I all'altezza del civico 23 - si è resa necessaria la chiusura della circolazione in entrambe le direzioni. Per raggiungere la zona Crocetta/Caso/Madonna della Guardia e da quelle zone raggiungere Alassio e la frazione Moglio era quindi necessario transitare da via Borri e Strada San Bernardo.