Furti e danneggiamenti a Varazze, negozio di abbigliamento colpito due volte in 5 giorni

Continuano a colpire i ladri a Varazze. Dopo i furti e danneggiamenti nei Bagni Malfalda Royal e Bagni Vittoria, la pizzeria Da Gianni e il negozio di giocattoli presente sull'Aurelia di levante di fronte agli stabilimenti balneari, ad essere colpito due volte in 5 giorni nel negozio di abbigliamento G&C di via Gavarone.

I malviventi infatti sarebbero entrati nel negozio mercoledì scorso e nuovamenter nella notte tra domenica e lunedì portando alcune t-shirt firmate che non avevano arraffato durante il primo colpo.

Nel frattempo la discussione politica sul tema sicurezza è entrata nel vivo con il botta e risposta tra il sindaco Luigi Pierfederici e il gruppo di minoranza Varazze Domani e dopo gli ultimi avvenimenti è intervenuto anche il consigliere Giacomo Robello.

"Noi siamo preoccupati, in questi anni abbiamo sentito tante parole, a tutte le nostre interrogazioni sulle telecamere ci è stata detta sempre la stessa cosa che sono in fase di implementazione, di sostituzione, che ci sono problemi con la manutenzione - spiega il consigliere di Varazze Domani - Il risultato è che la sicurezza a Varazze è diminuita fortemente, non c'è più la percezione come una volta. Non accetto sentire che facciamo propaganda, con la sicurezza non si scherza, i cittadini sono anche stufi di questo continuo verificarsi di danneggiamenti e di furti, così come quelli che devono spendere migliaia di euro per sostituire una serranda, una finestra andata distrutta e per comprare merce che deve essere ricomprata".

"Non bisogna porre l'accento su chi denuncia una situazione che non va, non è corretto dire che non bisogna fare l'allarmismo ma dire le cose come stanno, che la percezione della sicurezza a Varazze è ai minimi termini. Per questo invitiamo la giunta e l'amministrazione a fare qualcosa di concreto - continua Robello - Da anni ci sono sempre le stesse persone, non è cambiato nulla e anzi le cose sono peggiorate. Iniziate a fare qualcosa di concreto ma fatelo in fretta non aspettiamo qualche mese o qualche anno o aspettando le prossime elezioni, diamoci da fare entro l'estate questo è quello che chiedono i cittadini di Varazze ed è quello che chiedono noi consiglieri di maggioranza e denunceremo sempre di più".