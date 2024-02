Plodio: la neve fa cadere rami e piante, la Protezione civile libera le strade (FOTO e VIDEO)

Nella giornata di ieri, la Protezione civile di Plodio è stata attiva per garantire la sicurezza stradale e la viabilità del territorio comunale. A seguito della nevicata che ha colpito la zona, diversi alberi pericolanti o crollati hanno richiesto una mobilitazione immediata per evitare potenziali situazioni di pericolo.

I principali interventi si sono concentrati sulle arterie comunali, nonché sulla strada Carcare-Biestro, dove una pianta caduta ha causato l'interruzione della viabilità. In un'operazione congiunta con il gruppo di Protezione civile di Carcare, è stata messa in atto una rapida risposta per ripristinare la normale circolazione veicolare.

"Ringraziamo gli amici del gruppo di Protezione civile di Carcare per l'aiuto e il supporto ricevuto", commentano i volontari della Protezione civile di Plodio.