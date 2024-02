Savona, le liquidazioni degli ex dipendenti Ata fermi da anni oggetto di un'interpellanza di FdI

E' stata presentata il 22 febbraio scorso l'interpellanza di Fratelli d'Italia per avere informazioni sulle liquidazioni degli ex dipendenti di Ata, in attesa ormai da cinque anni. Il 5 marzo dovrebbe esserci l'assemblea dei soci di Ata e in quella data si dovrebbero sbloccare le liquidazioni.

Fratelli d'Italia chiede se le somme dovute agli ex dipendenti fossero state già nelle disponibilità di Ata e il motivo per cui, solamente a partire dal 5 marzo potrebbero diventare erogabili “sostanzialmente a distanza di pochissimi giorni dalle avvenute dimissioni dell’Amministratore unico”.