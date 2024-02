Aria maleodorante a Vispa, il comitato Cultur"A"mbiente incontra il comune di Carcare

Questa mattina, il comitato Cultur"A"mbiente, con sede a Cairo Montenotte, ha incontrato il comune di Carcare per discutere le preoccupazioni legate alle emissioni maleodoranti provenienti dalle attività industriali situate a Ferrania, a ridosso della frazione di Vispa.

Composto da cittadini residenti sia a Vispa che nella frazione cairese di Ferrania, il comitato ha evidenziato all'amministrazione Mirri la persistenza di tali disagi, concentrati principalmente nelle prime ore del mattino: "A breve invieremo ufficialmente una formale protesta per iscritto ai comuni di Carcare e Cairo Montenotte, nonché alla provincia di Savona", fanno sapere in una nota

"Da anni, si insiste con forza che vengano affrontate le situazioni che causano disagio alla popolazione, e speriamo che prima di considerare nuovi insediamenti industriali, si dia priorità alla risoluzione dei problemi attuali", aggiungono dal comitato Cultur"A"mbiente.

"Da parte nostra, poniamo la massima attenzione a questa problematica. In qualità di amministrazione comunale, ci impegneremo attivamente con le aziende della zona di Ferrania, per comprendere l'origine del problema e valutare i provvedimenti necessari per risolverlo", afferma il sindaco Rodolfo Mirri.