L'albenganese Sara Montella presenta il nuovo singolo "E tu accanto a me"

La Liguria è una vera fucina di talenti. Si chiama Sara Montella, ha 17 anni, abita nella città delle torri di Albenga. Da venerdì 1 marzo 2024 troverete disponibile il suo nuovo singolo "E tu accanto a me" su tutte le piattaforme musicali, tra cui Spotify, Apple Music, You tube, You tube music, Amazon music, deezer. Brano che la vede protagonista come autrice delle parole e in collaborazione con Massimo Spinetti anche della musica.

Una canzone dedicata a mamma Francesca per la grande passione per la musica che ha saputo trasmettergli fin da piccola. Sara studia canto presso la professionale scuola "Vox Art" di Davide Comentale di Albenga, una ragazza sempre alla ricerca di forti emozioni da comunicare. Ci ricordiamo tutti l’anno scorso il grande entusiasmo in occasione della sua prima opera musicale “Scusa se”.

Una cantante emergente sempre pronta a mettersi in gioco e pronta per importanti esperienze musicali. Lunedì 4 marzo le telecamere di "Volere Volare News Liguria” condotto da Elisabetta Mandraccio alle ore 20:00 e martedì in replica alle ore 07:20 su Telecupole (c.11 Piemonte, c.19 Liguria, c.824 SKY e c.422 TivùSat), dedicheranno una speciale presentazione alla giovane e talentuosa artista Ligure.