Comunali '24, pronti a calare i veli su "Nuova Finale". Tripepi: "Gruppo apartitico con idee realizzabili e organiche per i Finalesi"

Sarà sabato 9 marzo la prossima data a scandire il percorso di avvicinamento alle elezioni comunali finalesi. A distanza esatta di tre mesi dal voto, sarà "Nuova Finale" a presentare ufficialmente alla cittadinanza il progetto amministrativo che vede come candidato sindaco Gabriella Tripepi.

Milanese di nascita ma da anni finalese d'adozione, ha già dedicato il suo impegno per la comunità candidandosi alle scorse comunali del 2019 ed essendo cofondatrice e prima presidente della sezione locale di Fidapa BPW International.

Ed ora è pronta a scendere in campo nella sfida che, per il momento, vede ufficialmente come competitor Andrea Guzzi e Angelo Berlangieri. Senza però l'appoggio di alcun partito come invece pare essere per le alternative. «Il principio cardine del nostro gruppo è "l’apartiticità" per mettere realmente in cima alle priorità i Finalesi e Finale Ligure. Abbiamo lasciato “fuori dalla porta” i partiti e il nostro ego personale», spiega la candidata, dandosi come fondamento i concetti di «trasparenza nell'operato del Comune e tanta condivisione. Parole che alcuni giudicano banali ma faranno la differenza per ognuno dei finalesi».

«Quando in una lista sono presenti partiti, o i partiti danno il loro appoggio, nella pratica significa che noi Finalesi abbiamo due o tre referenti ai quali i componenti di quella lista devono rispondere - afferma Tripepi - Dunque le necessità del Paese e dei nostri concittadini devono sottostare alle decisioni prese da qualcuno al di fuori del nostro territorio e non sempre nel nostro interesse. A fronte di due liste già ufficializzate e che hanno avuto esplicitamente il benestare dei partiti, da un lato la lista Guzzi con una coalizione Pd-Lega-Udc-Lista Toti che definire assurda è poco (coalizione rossoverde non si può sentire), dall’altra la lista Berlangieri con Fratelli D’Italia e Forza Italia: dunque, anche se mascherate da liste civiche sono a tutti gli effetti liste di partito. Noi ci poniamo in maniera trasparente come l’unica vera Lista Civica creata da persone che vogliono portare avanti un lavoro il cui bene è solo quello dei Finalesi». Su quali pilastri poggerà questo progetto? «Attenzione al territorio, spinte propulsive per lo sviluppo di nuove forme di turismo e disciplina di quelle forme di turismo come i bikers che oggi necessità di regolamentazione - sottolinea la candidata - Importantissimo il discorso sicurezza per arginare microcriminalità e atti di vandalismo. Attenzione massima ai nostri concittadini più fragili con aiuti concreti e progetti mirati alle singole persone. Il “verde” e la pulizia della città, voci sacrificate in questi anni. Sicurezza, commercio, cultura (che è fondamentale!). Tutto questo con proposte semplici e realizzabili e soprattutto organiche».