Incendio in una palazzina a Dacca, in Bangladesh: muore il commerciante finalese d'adozione Sayed "Cippo" Mobarak

C'è anche un volto molto conosciuto a Finale Ligure e non solo, anche in tutta la comunità bengalese del savonese, nell'incendio che ha visto coinvolta una palazzina nella capitale del Bangladesh Dacca, nella zona del centro storico della città in Bailey Road.

Si tratta del commerciante ormai finalese d'adozione Sayed Mobarak, conosciuto da tutti come "Cippo", trasferitosi nella cittadina rivierasca nei primi anni 2000 dove aveva cominciato avviando un'attività di vendita kebab e, nel corso degli anni, anche di altri negozi fino a Savona.