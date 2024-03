Albenga, il consigliere Secco: "Podio e Aria Nuova per Albenga? Gli albenganesi non dimenticheranno"

"Per giorni mi sono chiesto il motivo che tanto ha impensierito la segretaria cittadina della Lega Cristina Porro, consigliandomi di non 'rovistare negli scatoloni pieni di polvere del passato'. forse semplicemente perché nella mia riflessione avevo sottolineato come il prossimo candidato sindaco Podio poi non fosse così un volto nuovo della politica ingauna ricordando semplicemente quelli che sono stati i suoi trascorsi amministrativi che ormai fanno parte ufficiale della storia politica degli ultimi anni della nostra città". Lo afferma in una nota il consigliere di maggioranza albenganese, Mirco Secco.

"A questo punto capisco perfettamente l’indicazione ed il consiglio che mi è stato suggerito - continua - dopo la scelta delle liste di Aria nuova per Albenga la consigliera dovrebbe auspicarsi che non solo io, ma tutta la cittadinanza fosse colpita da un'improvvisa mancanza di memoria e vivesse un oblio continuo per poter dimenticare le ultime vicissitudini personali e politiche dei rappresentanti di quelle liste".

"Non credo che ricordare sia un pretesto, ricordare aiuta a non commettere sempre i medesimi errori, ricordare aiuta a cercare di essere trasparenti e coerenti altrimenti è troppo facile glissare sui nostri percorsi sperando sempre che al momento opportuno tutti si dimentichino e che il nostro vissuto non abbia peso quando gli altri debbano valutare la nostra onorabilità" conclude il consigliere Secco.