Albisola, i gruppi di opposizione a confronto coi cittadini in vista della campagna elettorale

L’incontro tra i gruppi consiliari di opposizione del consiglio comunale di Albisola Superiore e i cittadini albisolesi ha avuto un buon successo.

La presenza è stata di oltre una sessantina di persone, tra cui rappresentanti di associazioni locali ed esponenti di passate amministrazioni locali.

I due gruppi consiliari “M5S Albisola” e “Passione In Comune”, con Stefania Scarone e Marino Baccino, e i consiglieri Luca Proto, Roberto Buzio, Pietro Corona hanno presentato a un pubblico particolarmente interessato il lavoro svolto in consiglio nella consiliatura ormai al termine.

Al termine degli interventi di tutti i consiglieri e dei due capigruppo, i cittadini hanno posto domande e fatto interventi sul futuro di Albisola e su come affrontare le problematiche più calde e urgenti per il nostro comune.

“È stata anche un'occasione - spiegano gli organizzatori - per aprire spazi per la prossima campagna elettorale che inevitabilmente dovrà partire da chi fino ad oggi ha lavorato e si è speso, seppure in un ottica di opposizione, per Albisola per il bene dei cittadini”.

“Si può certamente affermare che quella di giovedi 22 febbraio è stata una serata particolare che chiude un ciclo e ne apre un altro, che racchiuda elementi di novità e competenza per chi vorrà mettersi in gioco per amministrare il comune albisolese” concludono.