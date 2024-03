Borgio Verezzi, il vicesindaco Ferro: "Progetti per rendere il paese sempre più a misura di persona"

Sono diversi gli interventi che l'amministrazione comunale di Borgio Verezzi ha in programma per migliorare il patrimonio pubblico cittadino seguendo le linee guida per lo sviluppo del territorio contenute nel PUC (Piano Urbanistico Comunale) in cui vengono evidenziate le azioni per uno sviluppo sostenibile nel tempo. Di questo, ma non solo, ha parlato il vicesindaco Pier Luigi Ferro.

"A Borgio Verezzi fino agli anni ’60 tutte le attività erano concentrate nel centro storico e nella parte iniziale di via Matteotti, ma con il passare degli anni, il paese ha avuto un notevole sviluppo edilizio grazie all’incremento turistico per cui si sono moltiplicati gli edifici ad uso civile, commerciale e alberghiero nella zone più vicine al mare - spiega Ferro - Attualmente sono diminuite le strutture alberghiere, ma sono aumentati i B&B; da calcoli abbastanza realistici si può affermare che il numero dei posti letto a Borgio Verezzi non è diminuito".

"Il territorio del paese costituisce un patrimonio ambientale importante da proteggere e migliorare - continua il vicesindaco - Con questa prospettiva, nelle viuzze del Centro Storico, l’artista Mario Nebiolo ha realizzato un percorso con murales che racconta la storia della nostra cittadina. Continuando le strade del centro storico si può raggiunge il Parco dell'Acquedotto, nel quale tra rocce, pini secolari e praticelli nascosti troviamo sempre per opera dell’artista Mario Nebiolo numerose statue in pietra rosa di Verezzi, ceramiche e mosaici che ci riportano al tema del mare. Ultimamente, sempre nel centro storico, al fine di conservare nei viottoli la caratteristica lastricatura locale sono previsti i rifacimenti dei ciottolati in via Valdemino, in via Machermo e in vico del Forno".

"Altro patrimonio naturale da far conoscere e far apprezzare sempre di più sono le grotte turistiche aperte al pubblico, dette le più colorate d’Italia, che nel passato anno sono state visitate da oltre 40.000 persone - evidenzia ancora Ferro - per migliorarne l’accessibilità, in attesa di definire gli accordi con i privati proprietari dei terreni, è prevista la realizzazione di una nuova biglietteria".

Il punto, poi, sugli interventi realizzati e quelli che verranno: "L’attenzione al territorio viene anche testimoniata dal ripristino della viabilità, dopo molti anni, di via Valle con l’eliminazione di una frana che impediva la completa circolazione sulla strada - svela Ferro - Una importante operazione che si sta attualmente realizzando è inoltre la pulizia e il lavoro di abbassamento dell’argine del torrente Bottassano; tale lavoro è necessario e utile per la prevenzione di eventi alluvionali. Nella zona vicina al mare è in corso di realizzazione la nuova passeggiata, che prevede un sottopasso già progettato e in corso di finanziamento. Tale opera, attesa da anni, metterà in comunicazione la cittadina con la spiaggia senza più dover attraversare binari e via Aurelia. Il progetto prevede anche il collegamento con la passeggiata di Pietra Ligure con la realizzazione di un percorso fra la via Aurelia e la ferrovia. Nell’attuale zona molo è stato realizzato il progetto del pontile ma, visto i costi per la realizzazione, resta sospeso in attesa di futuri finanziamenti".

"Nell’area che va dalla stazione ferroviaria verso il passaggio a livello è in corso la progettazione per la realizzazione del marciapiede. È prevista anche la qualificazione del piazzale antistante la stazione. Con tali opere si completerà così la riqualificazione di piazza Marconi. Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica è prevista nel tratto verso Finale ligure la sostituzione delle attuali lampade con quelle a basso consumo, con conseguente risparmio energetico" continua ancora l'esponente dell'amministrazione comunale.

Da parte del Comune, un attenzione particolare anche per gli impianti sportivi e le scuole: "Per gli impianti sportivi sono in corso verifiche tecniche per garantire la sicurezza sia per chi pratica sport, sia per chi assiste agli eventi sportivi - sottolinea Ferro - Altro capitolo importante in cui l’amministrazione comunale ha investito molto è sulla sicurezza statica e per il risparmio energetico dell’edificio scolastico; i lavori, nonostante le problematiche incontrate e superate, si stanno concludendo e per il prossimo anno scolastico tutte le scolaresche (scuola primaria e secondaria) rientreranno in sede. Inizieranno anche fra breve i lavori per la nuova della scuola dell’infanzia nella zona di proprietà comunale, dietro l’attuale edificio, creando così un vero polo educativo- didattico, per Borgio Verezzi e per tutto il territorio".

"Questi sono progetti importanti che l’amministrazione comunale vuole realizzare in tempi ragionevoli - conclude il vicesindaco - per rendere Borgio Verezzi sempre più un paese a misura di persona".