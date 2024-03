Borgio, la minoranza dopo il Consiglio comunale: "Dall'amministrazione opere che non cambieranno nulla nel nostro paese"

"Borgio Verezzi per tutti", gruppo di minoranza rappresentato da Gabriele Murrighile, Giuseppe "Pino" Raimondo e Chiara Salvi, interviene dopo la recente seduta del Consiglio comunale.

"Giovedì 14 marzo si è tenuto il Consiglio comunale dove è stato votato dalla maggioranza il bilancio preventivo triennale con l’inserimento dei lavori pubblici che partiranno nei prossimi anni - spiegano i consiglieri - Un giudizio da parte nostra è già stato ampiamente discusso in sede di Consiglio: le risorse più importanti saranno occupate per i lavori del nuovo sottopasso (che ora comprendono anche una passerella rialzata che partendo dall’altezza dei Bagni Nettuno costeggerà la ferrovia per arrivare a Pietra Ligure) e per l’ampliamento di piazza Gramsci a Verezzi. Continuiamo a ritenere il lavoro dell’attuale Amministrazione tutto concentrato su opere che non cambieranno nulla nel nostro paese, certo comprendiamo che tutto ciò che viene fatto di nuovo e in più non potrà che essere un bene per Borgio Verezzi, ma non vediamo, se c’è, quale sia il fine ultimo di questi onerosi interventi".

"Come potrà un sottopasso risolvere la pesante crisi abitativa e commerciale del nostro piccolo paese? - proseguono dal gruppo di minoranza - L’ampliamento della piazza di Verezzi potrà risolvere il problema del sovraffollamento in stagione che provoca tanti disagi a residenti e non nel nostro piccolo borgo collinare? Crediamo purtroppo che tutto ciò si stia facendo con tanto impegno da parte di Sindaco e Assessori senza avere un disegno generale che possa ridare slancio al paese riportandolo, come era un tempo, ad essere considerato un luogo unico da abitare e visitare tutto l’anno".