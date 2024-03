Vado 2024, forze politiche riformiste e socialiste al lavoro: "La finalità è costruire un'alternativa a sinistra di forze progressiste"

"La finalità è quella di costruire un'alternativa a sinistra di forze progressiste, aperta a tutti i cittadini ed alle forze politiche organizzate che si riconoscono in questi obiettivi".

A dirlo Francesco Anaclerio e Stefano Demontis, coordinatori di un comitato che sta nascendo a Vado Ligure.

"In vista delle prossime elezioni comunali che si terranno a giugno 2024, le forze politiche che si riconoscono negli ideali socialisti, riformisti e europeisti si stanno organizzando in un comitato che ha come obiettivi primari: 1) Una netta opposizione all'installazione sul territoro di impianti per la rigassificazione e per lo stoccaggio GNL e Bio-GNL 2) Un serio progetto per la tutela dell'ambiente e delle condizioni di vita dei cittadini vadesi nonchè lo studio delle possibilità di uno sviluppo turistico ed economico sostenibile" spiegano i coordinatori.

Sul fronte elettorale a parte l'ufficializzazione della candidatura dell'ex vicesindaco Fabio Gilardi con la sua Vado, Prima, pare che sia al lavoro per la composizione di una lista anche Vivere Vado.