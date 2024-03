Abbattuto un pino marittimo al Prolungamento di Savona, Parodi: "Valutato dall'agronomo era pericolante"

E' stato abbattuto il grande pino marittimo che si trovava in una delle due aree canine ai giardini del Prolungamento. Una scelta necessaria per l'incolumità delle persone che frequentano l'area, come spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi.

“C'è stata una valutazione dell'agronomo- spiega Parodi- ed è stato riscontrato che quella pianta era pericolante e quindi poteva essere un pericolo per la pubblica incolumità. Abbiamo dovuto tagliarla e ora valuteremo se sostituirla con un'altra”.

Nel maggio dello scorso anno , sempre ai giardini del Prolungamento, vicino ai giochi dei bambini, era crollato un pino marittimo a causa del maltempo. Per fortuna era accaduto durante la notte e non ci sono stati danni a persone, per dei giardini che durante il giorno sono molto frequentati. Da lì era partito il monitoraggio delle piante in città.