Albissola, rimozione dell'assestamento sulla strada: chiusa via Cilea

E' stato installato il cantiere e sono stati avviati i lavori per la rimozione dell'assestamento del manto stradale che si è venuto a creare lungo il tratto di Via Cilea ad Albissola Marina in corrispondenza dell'intersezione con Viale Liguria.

Dalla giornata di oggi e fino alle 18.00 di martedì 12 marzo la ditta incaricata provvederà all’esecuzione degli interventi urgenti di rimozione dell'avvallamento.

Per l’attuazione delle lavorazioni, è stata prevista l'installazione del cantiere mobile e conseguentemente, la Polizia Municipale ha prescritto il divieto di sosta sia sul lato destro che sul lato sinistro lungo il tratto interessato dai lavori con lo scopo di spostare le due corsie di marcia lato levante.

Inoltre è stato necessario inibire al traffico veicolare la porzione di Via Cilea compresa tra l’incrocio con Via Paganini e la confluenza con Viale Liguria.

"In sintesi queste le lavorazioni in corso: taglio di pavimentazione strada per una adeguata profondità con relativa asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media indicativa di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta; scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità necessaria; ripristino della sottostante canalizzazione principale di raccolta acque bianche, riempimento scavo; realizzazione di nuova pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.

"Naturalmente in caso di avversità meteo, i lavori saranno sospesi. Mi scuso anticipatamente per i disagi che questo necessario e non rinviabile cantiere potrà causare alla cittadinanza" conclude Silvestro.